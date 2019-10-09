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Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд админпротоколы в отношении министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что по результатам полной проверки декларации за 2017 год, представленной Маркарова, в то время первым заместителем министра финансов Украины, Национальное агентство установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

«В декларации чиновник не указала стоимость своей квартиры и недостоверно отметила доходы, полученные ею и членами ее семьи - мужем и дочерью. Также субъект декларирования не указал ценные бумаги, принадлежащие на праве собственности ей и ее мужу, и указала недостоверные сведения об имеющихся у нее и ее мужа средства на банковских счетах. Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму 415 тыс. гривен», – подчеркнули в НАПК.

Напомним, 3 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции вызвало Маркарову для дачи объяснений и при наличии оснований – составления  протоколов об административных правонарушениях по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации.

Маркарова заявила о намерении обжаловать в суде постановление НАПК о якобы предоставлении недостоверных данных в декларации за 2017 год.
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