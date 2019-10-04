Министр финансов Оксана Маркарова намерена обжаловать в суде постановление Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о предоставлении недостоверных данных в декларации за 2017 год.

«Учитывая, что пригласили меня в НАПК публично, информирую также публично о результате. Проверено 3 года: 2015, 2016, 2017. Составлен по мне один протокол за 2017 об админнарушении по «недостоверной» по мнению НАПК стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и ​​некоторых незначительных доходов в целом на сумму более 100, но меньше 250 минимумов. С протоколом не согласна, потому готовлюсь предоставлять эти же объяснения в суде», - написала она в Facebook.

При этом все задекларировано, конфликтов интересов не выявлено. Вопрос как и прежде – методологический, добавила Маркарова.

Оксана Маркарова до 2014 года работала в инвестиционной группе ІТТ. В марте 2015 года стала заместителем министра финансов, а в апреле 2016 года – первым замминистра. 8 июня 2018, в связи с отставкой Александра Данилюка, ее назначили и.о. министра финансов Украины. 22 ноября 2018 Маркарова стала министром финансов и была переназначена на должность новой властью 29 августа 2019 года.