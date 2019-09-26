также в разделеОбщество
На перепись населения потратят 5 миллиардов
Оккупанты сообщили о задержании в Крыму Украинца 10
Порошенко рассказал, как празднует день рождения 12
Минобороны запускает проект по борьбе с «совком» в армии 14
В ВАКС прогнозируют «небольшой коллапс» с рассмотрением дел 10
Боевики усилили полицейский режим на оккупированном Донбассе 13
Похитителю картины Куинджи дали 3 года колонии 13
На Волыни таможенники собирали «дань» с водителей 17
У Зеленского отреагировали на лишение лицензии канала 112 Украина 48
Сытник: Дело о вмешательстве в выборы США исчезло после отставки Луценко 20
Шокин через Верховный суд пытается вернуть должность генпрокурора 32
Рябошапка уволил еще двух замов генпрокурора 34
«Это не мы»: НАБУ отрицает причастность к прослушке Трубы 21
Главе Нацполиции назначили заместителя 22
Нацсовет лишил лицензий региональных вещателей канала 112 Украина 46
Украина подписала «безвиз» еще с одной страной Латинской Америки 18
Аваков оставил Князева в МВД 33
Синоптики дали прогноз на октябрь 54

Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает министра финансов Украины Оксану Маркарову для дачи объяснений и при наличии оснований – составления  протоколов об административных правонарушениях по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Маркарову вызывают 3 октября с 10:00 до 12:00.

Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

НАПК отмечает, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1458 грн.
19
Теги