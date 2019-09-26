Национальное агентство по предотвращению коррупции приглашает министра финансов Украины Оксану Маркарову для дачи объяснений и при наличии оснований – составления протоколов об административных правонарушениях по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Маркарову вызывают 3 октября с 10:00 до 12:00.
Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения части четвертой статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
НАПК отмечает, что неявка лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.
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