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Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска экс-акционеров ПриватБанка бизнесмена Игоря Коломойского и компании Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов Украины  и лицами, бывшими на тот момент акционерами банка, и объявил перерыв до 1 октября 2019 года, сообщает УНИАН.

Следующее заседание назначено на 14:00 1 октября.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.
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