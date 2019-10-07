Местное население отдельных районов Донецкой и Луганской областей получит право участия в работе определенных правоохранительных структур. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

Яременко рассказал, что в той части Минских соглашений, где указано, что на ныне оккупированной РФ территории востока Украины должна быть создана «народная милиция», речь не идет о том, чтобы эти отряды сформировать из боевиков гибридных российских войск в ОРДЛО.

«Местное население, граждане Украины, смогут иметь право участия в работе определенных правоохранительных структур. И логично, что у них будет предусмотренное для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, которые неподконтрольны, неподотчетны и не под командованием украинской власти», - пояснил он.

Яременко также рассказал, что делать с местными, донбасскими наемниками, которые воевали на стороне агрессора.

«Это проблема России и этих людей. Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т.д. - пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия - пусть остаются», - рассказал Яременко.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.