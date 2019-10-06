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Накануне разведения сил, которое запланировано на 7 октября, полиция усилила присутствие в Золотом-4 более чем в два раза. Под разведение в Золотом подпадают 122 дома.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает корреспондент hromadske.

«Национальная полиция останется в Золотом-4 и будет работать. Сейчас здесь работают 17 наших сотрудников, здесь у нас есть отдел. Золотое-4 патрулирует подразделение патрульной службы полиции особого назначения «Свитязь», здесь работает группа быстрого реагирования Главного управления Национальной полиции. И с сегодняшнего дня мы увеличиваем наше присутствие на 19 человек, соответствующий приказ я уже дал. Также мы усиливаем свое присутствие в Екатериновке», — сказал он.

По словам Трояна, после разведения сил перед позициями ВСУ останутся 122 дома. Отметим, что это почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями оказались 74 дома.

«Я понимаю, что многие нагнетают, но это политические игрища. Никто никого не бросит, я в это не верю», — заверил Троян.

Он добавил, что будет постоянно находиться в Донецкой и Луганской областях до конца 2019 года.

Напомним, 1 октября на переговорах в Минске достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом.
ForUm

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