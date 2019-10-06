После разведения войск, запланированное на 7 октября, украинские полицейские останутся в Золотом-4 и Катериновке.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян во время встречи с жителями этих населенных пунктов, говорится на сайте МВД.

По его словам, количество сотрудников полиции на линии разграничения уже увеличено с сегодняшнего дня.

Он добавил, что в Золотом-4 личный прием граждан будет проводить начальник полиции Луганской области Сергей Колесник.

Троян напомнил, что после разведения сил у Станицы Луганской на передовую линию отправили бойцов батальона полиции Луганск 1, нацгвардейцев и пограничников.

Напомним, ранее в МВД Украины заявили, что под разведение сил в районе Золотого подпадают 122 дома.