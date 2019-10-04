По факту аварийной посадки самолета на Львовщине открыто уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Предварительно установлено, что вследствие аварийной посадки самолета АН-12 пять человек погибли, еще трое с телесными повреждениями доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Напомним, сегодня, 4 октября, около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет АН-12. Через двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 07:46 самолет был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.