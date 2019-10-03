Верховная Рада отказалась отменить решение, которым приняла в целом законопроекты № 1053-1 о введении электронного чека и № 1073 о введении кешбека в случае незаконно выданного чека.
За отмену принятия законопроекта о кассовых аппаратах проголосовали 102 нардепа, сообщает 112 Украина.
Против того, чтобы вводить штрафы за незаконно выданные чеки, выступили 108 нардепов.
Напомним, 10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле – для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.
20 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1053-1, предусматривающий введение электронного чека.
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