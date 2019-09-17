Новый законопроект «О столице», зарегистрированный в Верховной Раде, должен пройти общественное обсуждение и получить выводы международных экспертов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на пресс-конференции во время форума Investin Kyiv Forum2019, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Зарегистрированный законопроект «О ​​столице» должен получить экспертную оценку Венецианской комиссии, выводы других международных экспертов. Должно состояться общественное обсуждение, - подчеркнул Кличко. - Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. - Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть – не отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили», - подчеркнул мэр Киева.

Он подчеркнул, что в проекте закона фактически речь идет о централизации власти.

«Но мы же строим демократическую страну! У нас состоялись демократические выборы президента. Я считаю, что именно на таких демократических началах и по демократическим законам должны состояться и выборы в местные органы власти», - подчеркнул мэр столицы.