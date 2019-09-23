также в разделеСтолица
В Киеве иностранец стрелял в полицейских 6
Строительство в исторической части Киева без разрешения Минкульта признали незаконным 17
Укрепляет команду: Кличко уволил двух замов и назначил советника 20
В Киеве разоблачили конвертцентр, который «отмывал» 1 миллиард в год 29
В Киеве на нефтебазе произошел крупный пожар 33
В Киеве полицейский автомобиль попал в тройное ДТП 35
Погода в Киеве: жителей города просят быть осторожными 61
На выходных в Киеве перекроют движение транспорта по Крещатику 15
Депутата Киевсовета ударили кирпичом по голове 27
Завтра на Борщаговском путепроводе восстановят движение автомобилей 21
Прокуратура просит арестовать «минера» моста Метро 23
В Киеве «заминировали» все мосты 26
«Минеру» моста Метро сообщено о подозрении 28
В полиции отрицают политические требования «минера» киевского моста 25
Аваков намерен взять на поруки «минера» моста Метро 72
«Подрывника» моста Метро в Киеве не будут обвинять в подготовке теракта 54
Первую партию банкнот в тысячу гривен выпустят объемом в 5 миллионов штук 30
Кличко просит Раду распустить Киевсовет 70

В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы предложили альтернативный законопроект о столице (проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве» 2143-1 от 19.09.2019), уже зарегистрирован в Верховной Раде. Там четко прописано, что у киевлян должно остаться право выбирать власть в своем городе. И эта власть должна быть подотчетной и ответственной исключительно перед киевлянами, а не назначаться сверху», - сказал Кличко.

Как отметил мэр Киева, независимо от того, это законопроект от провластного большинства или альтернативный, оба проекта должны быть представлены на общественное обсуждение, дискуссию с экспертами и только после этого выноситься на голосование в парламенте.

«А не с турбореактивностью проголосовать, а потом читать, что же приняли в итоге. Киевляне должны знать, какие у них права. И ни в коем случае никто не должен лишать жителей столицы права избирать власть города», - добавил он.

Кличко напомнил, что в законопроекте о столице, который подготовили депутаты от провластного большинства и сейчас обсуждают в СМИ, нет ничего общего с принципами самоуправления или децентрализации.

Напомним, ранее Кличко заявил, что новый законопроект «О столице», зарегистрированный большинством в Верховной Раде, разрушает местное самоуправление.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1854 грн.
19
Теги