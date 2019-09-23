В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект о столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы предложили альтернативный законопроект о столице (проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве» 2143-1 от 19.09.2019), уже зарегистрирован в Верховной Раде. Там четко прописано, что у киевлян должно остаться право выбирать власть в своем городе. И эта власть должна быть подотчетной и ответственной исключительно перед киевлянами, а не назначаться сверху», - сказал Кличко.

Как отметил мэр Киева, независимо от того, это законопроект от провластного большинства или альтернативный, оба проекта должны быть представлены на общественное обсуждение, дискуссию с экспертами и только после этого выноситься на голосование в парламенте.

«А не с турбореактивностью проголосовать, а потом читать, что же приняли в итоге. Киевляне должны знать, какие у них права. И ни в коем случае никто не должен лишать жителей столицы права избирать власть города», - добавил он.

Кличко напомнил, что в законопроекте о столице, который подготовили депутаты от провластного большинства и сейчас обсуждают в СМИ, нет ничего общего с принципами самоуправления или децентрализации.

Напомним, ранее Кличко заявил, что новый законопроект «О столице», зарегистрированный большинством в Верховной Раде, разрушает местное самоуправление.