Украина в январе-сентябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличила импорт природного газа на 43,8%, или на 2,72 млрд куб. м, - до 11,603 млрд куб. м.



Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании Укртрансгаз, сообщает УНИАН.

Импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, по информации Укртрансгаза, за 9 месяцев 2019 года было импортировано 7,293 млрд куб. м газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии – 1,11 млрд куб. м и 3,25 млрд куб. м соответственно.

Напомним, 24 сентября запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили девятилетний исторический максимум в 20 млрд куб. м., что на треть больше чем в прошлом году.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что запасов газа в украинских подземных хранилищах достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой.