Вчера, 1 октября, в Одессе полиция задержала «вора в законе» по прозвищу «Тенго Гальский», которого ранее неоднократно выдворяли из Украины, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что уголовник, известный по прозвищу «Тенго Гальский» или «Тенго Питерский», несколько раз незаконно пересекал границу Украины, пытаясь наладить здесь свои преступные связи и распространить свое влияние.

Вор в законе, «коронованный» в 2014 году в Петербурге, имел целью наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в столице Украины. Но на его пути всякий раз становились украинские правоохранительные органы.

Несмотря на запрет въезда в начале 2019 года, он в очередной раз попытался проскользнуть в Украину. Однако, информация сразу стала известна оперативникам Одесского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

В тот же вечер, 1 октября 2019 года, работники ДВБ задержали уроженца Абхазии и доставили его в Государственную миграционную службу Украины в Одесской области. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, сотрудники ГТС Украины поместили 37-летнего мужчину в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев для выдворения из Украины.

Напомним, 13 декабря 2016 года правоохранители выдворили «Тенго Гальского» с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года.

19 сентября 2017 года его повторно выдворили за пределы нашей страны.

В апреле 2018 года «Тенго Гальского» в очередной раз выдворили из страны.

29 октября 2018 года его снова задержали и выдворили из Украины.

В феврале 2019 года уголовник снова был задержан в Киеве и выдворен из страны.