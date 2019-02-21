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Сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений при силовой поддержке спецназовцев столичного главка под процессуальным руководством прокуратуры Киева снова задержали «вора в законе» по прозвищу «Тенго Гальский».

По данным пресс-службы столичного главка, он был задержан в ходе проведения санкционированного обыска в квартире на проспекте Науки.

Правоохранители установили, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге криминальными «авторитетами» и получил статус «вора в законе». В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 мужчина задерживался правоохранителями в Киеве, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

«Недавно «Тенго Гальский» прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные «сходки», распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения «преступных традиций», - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Решается вопрос о принудительном возвращении «вора в законе» в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

13 декабря 2016 года правоохранители выдворили«Тенго Гальского» с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года.       

19 сентября 2017 года его повторно выдворили за пределы нашей страны.
ForUm

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