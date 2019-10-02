Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что согласование «формулы Штайнмайера» открывает двери саммиту в нормандском формате. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

«Я рад, что конструктивная атмосфера в Трехсторонней контактной группе в Минске привела к столь ожидаемому прогрессу сегодня. Это открывает двери нормандскому саммиту и другим этапам реализации минских соглашений», - сказал Маас.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.