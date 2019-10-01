Министр финансов Украины Оксана Маркарова находится на допросе в Государственном бюро расследований, сообщает УНН.
«Меня официально вызвали на допрос... в деле ПриватБанка», - сказала министр перед началом допроса.
Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило министра финансов Украины Оксану Маркарову для дачи объяснений и при наличии оснований – составления протоколов об административных правонарушениях по признакам представления заведомо недостоверных сведений в декларации.
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