Польша присоединилась к частичному бойкоту несколькими национальными делегациями некоторых официальных мероприятий во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом во вторник в кулуарах ПАСЕ заявил председатель польской делегации Александр Поцей, сообщает Укринформ.

«Я и моя делегация не будем принимать участия в торжествах по случаю 70-й годовщины Совета Европы», - сказал польский парламентарий.

Напомним, накануне делегации Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии в поддержку Украины отказались от участия в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии ПАСЕ.

30 сентября - 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована в Верховной Раде 17 сентября, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии.