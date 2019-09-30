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Латвия, Литва, Эстония и Грузия поддержали Украину и не будут участвовать в некоторых официальных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом в кулуарах ПАСЕ сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Укринформ.

«Страны Балтии и Грузия приняли решение бойкотировать церемонию 70-летия Совета Европы, не принимать участия в первом утреннем заседании (в понедельник. – Ред.) и дождаться встречи с государственным секретарем по европейским делам МИД Франции Амели Монтшален, чтобы услышать мнения и продолжить консультации с нашими партнерами», - рассказал Гончаренко.

Напомним, 30 сентября - 4 октября в Страсбурге проходит осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована в Верховной Раде 17 сентября, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии.

 
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