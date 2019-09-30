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Благодаря своевременно накопленным запасам газа в хранилищах Украина готова к нормальному прохождению отопительного сезона, сообщил в ходе брифинга премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.

«К зиме мы готовы. Как я уже говорил, у нас своевременно были накоплены необходимые резервы газа в хранилищах, и это нам дает возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что у нас зимой будут какие-то кризисы, у меня на сегодня нет», - сказал Гончарук.

При этом он отметил, что правительство осознает объем накопившихся проблем в секторе и планирует в ближайшее время заняться их решением.

«Если смотреть наперед, у нас много системных проблем в энергетике. Большой процент износа, инфраструктура теряет огромное количество тепла. В отдельных городах потери достигают более 40%. Представьте, 40% тепла просто отапливают космос. С этим необходимо тоже бороться, мы много теряем, очень неэкономно себя с этим ведем», - сказал он, добавив, что также есть вопросы к неэффективному управлению объектами энергетики и коррупции в секторе.

Напомним, 24 сентября запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили девятилетний исторический максимум в 20 млрд куб. м., что на треть больше чем в прошлом году.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что запасов газа в украинских подземных хранилищах достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой.
ForUm

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