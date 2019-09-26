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В Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) отрицают, что устанавливали прослушивание в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге, передает Укринформ.

«Это не мы», - сказал он.

21 сентября директор ГБР Роман Труба сообщил, что в его кабинете была обнаружена аппаратура для прослушивания.

По словам пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой, это может повредить досудебному расследованию некоторых уголовных производств, ведь в кабинете директора следователи сообщают о состоянии расследований, озвучивая иногда и информацию, являющуюся тайной.

«Речь идет о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может заранее быть раскрыта, что повредит финальному этапу досудебного расследования отдельных производств. Особенно учитывая то, что в подследственность ГБР входят такие субъекты, как чиновники, правоохранители и судьи», - сказала Иванова.
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