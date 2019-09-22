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Прослушка в кабинете директора ГБР Романа Трубы может навредить расследованию дел, которыми занимается бюро.

Об этом сообщила hromadske пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова.

Она пояснила, что прослушка может повредить расследованию дел, ведь в кабинете Трубы регулярно проходят совещания, на которых озвучивают информацию о расследованиях.

«В кабинете директора постоянно происходят совещания, в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств. На таких совещаниях озвучивают и информацию, которая является тайной досудебного расследования», — рассказала Иванова.

Она добавила, что полиция уже открыла производство и выясняет, кому принадлежат прослушивающие устройства.

Накануне об обнаруженной прослушке сообщил сам директор ГБР.
ForUm

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