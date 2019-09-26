Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.
«В связи с вступлением в действие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры» Рябошапка 25 сентября 2019 подписал приказы об увольнении с должностей заместителей генерального прокурора Кизя и Столярчука», - сообщается на сайте ГПУ.
Ранее Рябошапка уволил заместителя генпрокурора Анжелу Стрижевскую, заместителя ген прокурора - главного военного прокурора Анатолия Матиоса, первого заместителя генпрокурора Украины Юрия Севрука и первого заместителя генпрокурора Дмитрия Сторожука.
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