Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об освобождении от должностей первого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее генпрокурор уволил Дмитрия Сторожука.
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