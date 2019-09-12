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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об освобождении от должностей первого заместителя генерального прокурора Украины Юрия Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее генпрокурор уволил Дмитрия Сторожука.
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