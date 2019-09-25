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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон поддерживает решение Палаты представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью журналу People, сообщает Укринформ.

«Я не пришла к этому решению (о поддержке импичмента Трампа. - Ред.) легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация... Последние действия вокруг Украины, попытки (Трампа. - Ред.) заручиться поддержкой Президента Украины в сговоре с целью ослабить бывшего вице-президента Джо Байдена в обмен на военную помощь, необходимую ему для защиты от российского коллеги Владимира Путина - если это не преступление, который влечет за собой импичмент, то я не знаю, что это такое», - сказала она.

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским. 
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