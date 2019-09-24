Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю, который в июле ворвался на заседание поселкового совета в селе Любеч Черниговской области и набросился на главу объединенной территориальной общины Сергея Пинчука. Об этом в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

«Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, в июле Микитась воровался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес главе совета телесные повреждения.

Следователи теруправления ГБР начали досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий Микитасем.