Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на местные выборы с обновленной политической силой. Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев», сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время представим обновленную политическую силу. И также, убежден, надо договариваться об объединении усилий - для того, чтобы город Киев развивался», - сказал Кличко.

Мэр Киева отметил необходимость принятия такого закона о столице, что будет гарантировать городу развитие самоуправления, обеспечит киевлянам право выбирать власть в своем городе.

«Не случайно в Киеве есть памятник Магдебургского права. Не случайно Киев - это город самоуправления. И очень важно, чтобы каждый из киевлян имел право выбирать власть города, которая ответственна исключительно перед киевлянами», - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что, в первую очередь, борется за право киевлян избирать власть, за принципы демократии и самоуправления.

«Речь не идет о фамилии или каких-то политических силах, а о ключевых принципах самоуправления, децентрализации. Чтобы киевляне выбирали человека, который берет перед ними обязательства и потом отвечает перед людьми за свою работу», - отметил Кличко.

Напомним, 19 сентября Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную Раду Украины относительно роспуска Киевсовета VIII созыва.

Кличко будет участвовать в следующих выборах мэра столицы и поведет свою политическую силу в Киевский горсовет.