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В селе Карповка Лиманского района Донецкой области правоохранители вернули храму УПЦ в честь Рождества Богородицы старинные иконы, похищенные из церкви в конце июля.

Фото: Нацполиция

Двое злоумышленников вынесли из храма ценные иконы и прочее церковное имущество, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Юридический отдел УПЦ и отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, часть похищенного имущества изъята.

Поиски злоумышленников продолжались около полутора месяца. На днях в Славянске оперативники установили одного из причастных к преступлению. В квартире 31-летнего мужчины, который освободился из мест лишения свободы менее года назад, была найдена часть пропавшего церковного имущества.

Подозреваемый пояснил, что замысел обокрасть культовое сооружение возник, когда он и его 38-летний знакомый поехали в село рыбачить. Увидев церковь, ранее судимые приятели решили наведаться в нее ночью. Все похищенное они привезли в Славянск, разделили и занялись сбытом. Для этого обращались к антикварам и выставляли объявления в интернете.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
ForUm

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