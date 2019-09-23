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В селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области на празднике дня села экс-заместитель главы Херсонской ОГА, депутат областного совета от БПП Евгений Рищук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Днепровского райсовета Александр Власов.

«На столах пустые бутылки, стаканчики, музыка и посреди танцпола Рищук. На месте уже скорая в которой Роман в следах побоев», - написал он.

«На место приехали советники Гусева на которых при мне накинулась толпа для провокации по наводке Рищука. При этом всем Рищука никто не опросил и он продолжает гулять на празднике», - сообщил он.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

 

28 января отец погибшей херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что подозреваемый в организации убийства Алексей Левин («Москал-младший») сотрудничает с головой Херсонского облсовета, представителем «Батькивщины» Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА, представителем «Блока Петра Порошенко» Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

 

8 апреля Рищук подал заявление об отставке.
ForUm

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