также в разделеПроисшествия
На Черниговщине вандалы повредили памятники на могилах бойцов АТО 19
Водитель врезался в электроопору: 4 жертвы и пострадавшие 26
Во Львовской области неизвестные блокировали вагоны с углем, заявляют о силовом разгоне 49
Жуткая авария под Одессой: 9 погибших 154
В Одессе автомобиль въехал в толпу протестующих на «зебре» 28
В Запорожской области произошло жуткое ДТП 48
В Одессе в школьной столовой отравились 53 ребенка 22
В Луцке горел военный госпиталь, эвакуированы 90 человек 24
Боевики резко увеличили количество обстрелов 23
На Львовщине в результате столкновения микроавтобусов пострадали 6 человек 18
На Черкасчине до смерти замучили двух мужчин 63
Сутки в ООС: 5 обстрелов, потерь среди военных нет 29
Подозреваемый в тройном убийстве на АЗС в Николаеве задержан 127
На заправке в Николаеве нашли застреленными троих людей 142
СМИ: На Запорожье застрелили заместителя главы ОТГ 63
В Карпатах спасли туриста в предынсультном состоянии 26
На Донбассе, выполняя боевое задание, погиб военный 29
В Украине осквернили еще один мемориал жертвам Холокоста 34

Правоохранители задержали водителя грузовика, который в суботу, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие под Одессой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как сообщается, в ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которого стали 9 человек, является водитель грузовика. Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.

Напомним, масштабное ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП под Одессой.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
108
Теги