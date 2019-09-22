Правоохранители задержали водителя грузовика, который в суботу, 21 сентября, совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие под Одессой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как сообщается, в ходе первоочередного расследования полиция выяснила, что виновником ДТП с переполненной маршруткой, жертвами которого стали 9 человек, является водитель грузовика. Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после оказания ему медицинской помощи.

Напомним, масштабное ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское под Одессой. В результате столкновения маршрутки, переполненной людьми, и грузовика погибли девять человек, 4 пострадавших доставлены в больницу.

Позже врачи рассказали о состоянии пострадавших в жутком ДТП под Одессой.