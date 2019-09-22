В реанимации одесской больнице остается одна из пострадавших в ДТП, в котором 21 сентября погибли 9 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил заместитель главного врача по хирургической части Одесской городской клинической больницы №11 Вадим Стоев.

По его словам, вчера в больницу в тяжелом состоянии было доставлено женщину, которая получила тяжелые травмы в результате столкновения маршрутки с автоцистерной.

«Она поступила в тяжелом состоянии. Ей оказана медицинская помощь, сделана операция», - добавил Стоев.

Он отметил, что состояние пациентки остается тяжелым, при этом сознание ее ясно. Стоев сообщил, что после стабилизации состояния ей необходимо будет сделать, как минимум, еще две хирургические операции. Поэтому женщине понадобится донорская кровь. Он не смог сказать, сколько еще времени она пробудет в реанимации, отметив, что после таких телесных повреждений для восстановления человеку необходимо около пяти месяцев. Как уточнили в мэрии Одессы, еще трое пострадавших в указанном ДТП двое пассажиров маршрутки и водитель автоцистерны - находятся в Одесской областной клинической больнице. Пока об их состоянии ничего не известно.

Напомним, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.