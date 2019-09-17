Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

«Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов», - отметил Баканов.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.