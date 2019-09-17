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Полиция не исключает версию поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом по ее заказу.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на представителя полиции Киевской области Николая Жуковича.

«Рассматриваются все версии. Следствие устанавливает подозреваемого и в чьих интересах он действовал в собственных или чьих-то еще», - сказал он.

По его словам, также рассматривается версия возгорания дома из-за короткого замыкания.

Предварительная информация свидетельствует о том, что это сделал неизвестный, используя горючую смесь.

Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 

Полиция расследует пожар как умышленный поджог.
ForUm

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