Полиция не исключает версию поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом по ее заказу.
Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на представителя полиции Киевской области Николая Жуковича.
«Рассматриваются все версии. Следствие устанавливает подозреваемого и в чьих интересах он действовал в собственных или чьих-то еще», - сказал он.
По его словам, также рассматривается версия возгорания дома из-за короткого замыкания.
Предварительная информация свидетельствует о том, что это сделал неизвестный, используя горючую смесь.
Напомним, в ночь на 17 сентября неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.
Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.
Полиция расследует пожар как умышленный поджог.
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