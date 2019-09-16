Освобожденный из российской тюрьмы крымчанин Владимир Балух рассказал, что имеет некоторые не критичные проблемы со здоровьем, лечение которых потребует времени. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает «Украинская правда».

«Врач, который ведет меня в Феофании, сказала такую ​​фразу, что «Слава Богу и родителям, запас прочности оказался довольно существенным», т.е. до каких-то критических вещей не дошло. Есть определенные проблемы, они решаются. Это будет длительный процесс, он не закончится пребыванием сейчас в Феофании... Ну видите... как я выгляжу, так и чувствую себя», – сказал он.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что обнаружили в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома находился флаг Украины.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года и приостановил ее на время этапирования.

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма смягчил приговор украинцу, дав ему 4 года и 11 месяцев колонии и оштрафовав на 10 тыс. российских рублей.

Балух с 29 марта находится в исправительной колонии № 4 в Торжке Тверской области, что в 1,5 тыс. км от его дома в Крыму.

Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев.