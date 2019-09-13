Бизнесмен Игорь Коломойский отреагировал на заявление экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой об угрозах в ее адрес с его стороны.

Об этом он заявил в кулуарах Форума YES, сообщает Интерфакс-Украина.

«Помните, она говорила, что я ей что-то там угрожал, самолет прислать. Так я хочу уточнить, что обещал прислать самолет, а не автомобиль», - сказал он.

В конце августа стало известно, что Гонтареву в Лондоне сбила машина. По ее словам, это случилось на пешеходном переходе и у нее переломы костей стопы. Она добавила, что полиция проводит расследование: это несчастный случай или «начали реализовываться угрозы».

В одном из интервью она заявила, что она «главный враг Коломойского» и он «не скрывал это во всех публичных интервью».

До этого экс-глава НБУ рассказывала, что Коломойский угрожает ей. В частности, его слова о намерении привезти ее в Украину частным порядком, Гонтарева назвала угрозой: «По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что-то случится, чтобы все знали почему».

Коломойский заверил, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.

Напомним, 5 сентября неизвестные сожгли машину невестки экс-главы НБУ, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Гонтарева возглавляла НБУ в декабре 2610 года, когда национализировали «Приватбанк», которым ранее владели Игорь Коломойський и Геннадий Боголюбов.