Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в его стране смеются над людьми, которые любят Россию.

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает «Новое Время».

«Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с Россией … те финны, которые любят Россию, над ними преимущественно смеются — поэтому их довольно мало», — заявил Ниинисте.

Президент Финляндии адекватно оценивает угрозы гибридные угрозы, исходящие от РФ, и финны готовы принимать меры для противодействия этому.

Однако, он убежден, что необходимо выстраивать диалог с Россией, а не рассуждать только с позиции «черное/белое».