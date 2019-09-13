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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что в его стране смеются над людьми, которые любят Россию.

Об этом он заявил в выступлении на открытии ежегодного форума Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает «Новое Время».

«Как вы знаете, у нас достаточно длительный и часто сложный опыт отношений с Россией … те финны, которые любят Россию, над ними преимущественно смеются — поэтому их довольно мало», — заявил Ниинисте.

Президент Финляндии адекватно оценивает угрозы гибридные угрозы, исходящие от РФ, и финны готовы принимать меры для противодействия этому.

Однако, он убежден, что необходимо выстраивать диалог с Россией, а не рассуждать только с позиции «черное/белое».
ForUm

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