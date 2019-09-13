Генеральная прокуратура заявляет, что обстоятельства допроса бывшего «начальника ПВО» Славянской бригады боевиков «ДНР» Владимира Цемаха по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines не подлежат разглашению.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

Агентство просило в запросе подтвердить информацию, что Нидерланды направляли письмо в Украину с просьбой провести допрос Цемаха и получили согласие на эту процедуру.

«...в соответствии с положениями Соглашения о создании международной совместной следственной группы по расследованию обстоятельств сбития самолета малайзийских авиалиний рейса МН17 Генеральная прокуратура Украины не владеет правом предоставления комментариев или обнародования какой-либо информации, касающейся расследования», - сказано в ответе ведомства.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву.