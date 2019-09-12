Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии противоречит демократическим устоям страны, заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

«Решение о роспуске Центральной избирательной комиссии является политически мотивированным и несовместимым с демократическими принципами развития страны. Об этом говорили с временно поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором. Во время президентских и парламентских выборов члены ЦИК доказали свой профессионализм и беспристрастность», - написал он в Facebook.

Также стороны обсудили важность освобождения украинских заложников Кремля.

«В то же время, такое освобождение не является основанием для того, чтобы говорить о перспективах смягчения или снятия санкций. Санкции против России со стороны международного сообщества были введены за нарушение территориальной целостности Украины и невыполнение Минских договоренностей», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, в Верховной Раде подтвердили получение представления Зеленского о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Документ поступил в парламент 9 сентября, а 10-го его было передано на рассмотрение в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления.

Комитет избирателей Украины (КИУ) считает, что несмотря на высказанные в представлении президента в парламент замечания относительно работы ЦИК, пока нет объективных оснований для увольнения членов Центризбиркома.

11 сентября Комитет ВРУ по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту досрочно распустить состав Центральной избирательной комиссии. За проголосовали 16 нардепов.