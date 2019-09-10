Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Запорожской области, сообщает пресс-служба ГПУ.
«Руководствуясь статьей 9 Закона Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка 9 сентября 2019 освободил от должности прокурора Запорожской области», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей, а также прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей.
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