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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров восьми областей, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Руководствуясь статьей 9 Закона Украины «О прокуратуре», генеральный прокурор Руслан Рябошапка 6 сентября 2019 освободил от должностей прокуроров Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской и Тернопольской областей», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее генеральный прокурор уволил прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
ForUm

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