Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров в четырех областях.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Так, уволены прокуроры Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.
Винницкую прокуратуру с 3 апреля 2014 года возглавлял Вячеслав Соколовый, Житомирскую – Любомир Вийтович (с 13 декабря 2017 года), Одесскую – Олег Жученко (с 16 июня 2016 года) и Черкасскую – Сергей Овчаренко (с 18 июня 2015 года).
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