В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что Россия юридически обязана бороться с безнаказанностью и должна обеспечить доступ следователей к Владимиру Цемаху в деле о сбивании рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.
Глава комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Трухильдур Сунна Еварсдоттир отметила, что Цемах должен оставаться доступным для нидерландских органов, которые проводят расследование.
«Тот факт, что Украина позволила Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать со следствием в рамках расследования этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и в этом статусе юридически обязана бороться с безнаказанностью», — сказала Турхилдур.
Она также отметила, что в начале октября комитет ПАСЕ назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии, и привлечение виновных к ответственности.
Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.
Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».
В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.
В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву.
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