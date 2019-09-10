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В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что Россия юридически обязана бороться с безнаказанностью и должна обеспечить доступ следователей к Владимиру Цемаху в деле о сбивании рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу  ПАСЕ.

Глава комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Трухильдур Сунна Еварсдоттир отметила, что Цемах должен оставаться доступным для нидерландских органов, которые проводят расследование.

«Тот факт, что Украина позволила Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать со следствием в рамках расследования этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и в этом статусе юридически обязана бороться с безнаказанностью», — сказала Турхилдур.

Она также отметила, что в начале октября комитет ПАСЕ назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии, и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву. 
ForUm

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