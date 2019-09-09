Боец, получивший ранения во время операции по вывозу из ОРДЛО Владимира Цемаха, - солдат 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, 47-летний житель Киева Дмитрий Гержан с позывным «Тритон». Об этом сообщает проект Радио Свобода Радио Донбас.Реалии.

Операцию, в ходе которой погиб сержант 74-орб Александр Колодяжный с позывным «Кол», разведчик вспоминает сдержанно: говорит, именно Колодяжный накануне рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать «подарок», которым, собственно, и оказался Цемах.

Дмитрий Гержан – крайний слева, рядом с ним Александр Колодяжный, погибший во время операции

«Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно «сорвал» ПМН (противопехотная мина, - ред.). Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании – помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу – тоже. Он был тяжелый, но некоторое время также был в сознании», - рассказывает боец.

Гержан говорит, что не считает себя героем, хотя на войну ушел добровольцем еще в 2014 году.

«В мобилизации, - говорит он, - мне тогда отказали - в военкомате сказали, что потеряли мое личное дело. Но это не остановило меня - я сразу же пошел добровольцем в 5-й батальон ДУК ПС».

В добровольческих подразделений военный прошел много горячих точек войны, а контракт с 74-м орб солдат подписал почти год назад. Сейчас «Тритон» проходит реабилитацию: уже имеет протез и привыкает к новой металлической ноге.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.