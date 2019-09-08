Освобожден украинский политзаключенный Александр Кольченко не просил у президента РФ Владимира Путина помиловать его. Об этом активист сказал в интервью Громадському.

Он рассказал, что в московском СИЗО его завели в кабинет, где вручили образец заявления о помиловании.

«Я читаю — просьба о помиловании... Говорю: «Спасибо, ничего не буду писать», — сказал Кольченко.

Когда сотрудник СИЗО спросил его о желании вернуться на родину, Кольченко ответил, что ему безразлично. «Хорошо, вы уже написали», - так тогда ответил Кольченко сотрудник СИЗО, и ушел.

Александр Кольченко пробыл в заключении в российских тюрьмах почти 5 лет. Он отбывал срок в исправительной колонии №6 в российском Копейске (Челябинская область).



Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.