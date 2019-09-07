Кредитное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинги (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B, и улучшило прогноз со стабильного на позитивный, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

Кредитное агентство Fitch отмечает, что Украина продемонстрировала возможность вовремя получить доступ к внешнему финансированию государственного бюджета, улучшив макроэкономическую стабильность и уменьшив государственный долг, в то время как сокращение избирательного периода уменьшило политическую неопределенность.

Fitch прогнозирует дальнейшие положительные сдвиги в кредитоспособности государства, несмотря на ожидания в продолжении макроэкономической политики и обязательства нового правительства проводить структурные реформы и взаимодействовать с международными финансовыми организациями.

В отчете агентства говорится, что очень большая популярность президента Владимира Зеленского и контроль правительства и парламента со стороны его партии предоставляет правительству уникально сильную позицию для продвижения своей политики, ориентированной на реформы. Недавно сформированное правительство при премьер-министре Алексее Гончаруке включает технократических, прозападных и ориентированных на реформы министров. Fitch отмечает, что министр финансов Украины Оксана Маркарова, оставаясь на своем посту, поддерживает продолжение политики, направленной на уменьшение макроэкономических дисбалансов и улучшение макроэкономической стабильности.

Аналитики агентства отметили, что высока вероятность продолжения участия Украины в программе МВФ будет способствовать доступу к официальному и рыночному финансированию, которые необходимы для выполнения больших выплат по государственному долгу в 2020-2021 годах и будет служить основой для политики и реформ, которые помогут в дальнейшем экономическом росте.

Напомним, в августе японское кредитное рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный рейтинг Украины на две позиции - до уровня «B» со стабильным прогнозом.