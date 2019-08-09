Японское кредитное рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный рейтинг Украины на две позиции - до уровня «B» со стабильным прогнозом, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

По мнению аналитиков R&I, ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временный рост дефицита платежного баланса не окажет влияния на кредитоспособность нашей страны.

Также в агентстве отметили, что показатель государственного долга к ВВП сократился до 52,3% на конец 2018 года, а присоединение к сети Clearstream позволило Украине нарастить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.

В то же время, как отметили в R&I, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важной для Украины с учетом значительных потребностей в рефинансировании долга и для поддержки здоровой финансовой среды.