Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Британии из ЕС, сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

«Палата лордов Великобритании утвердил законопроект, направленный на блокирование возможного неурегулированного Brexit», - говорится в сообщении.

«Законопроект, призванный остановить выход Британии из ЕС 31 октября без соглашения о Brexit должен стать законом в понедельник, когда он получит одобрение королевы Елизаветы II», - сообщает The Guardian.

Этот законопроект, разработанный летом межпартийным объединением депутатов и внесенный на рассмотрение зала лейбористом Хиллари Бенном, председателем комитета по вопросам Brexit Палаты Лордов, прошел все этапы рассмотрения в течение двух дней, совсем без поправок.

Законопроект предусматривает, что депутаты будут обращаться в суд, если Джонсон откажется просить у ЕС отсрочки Brexit, но пока не совсем понятно, как это будет воплощаться на практике.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отказе обращаться к Брюсселю с просьбой продлить сроки Brexit после 31 октября, как того требуют британские парламентарии.

Ранее Джонсон заявил, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения.

Британию не устраивает сумма компенсации за выход с ЕС.