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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отказе обращаться к Брюсселю с просьбой продлить сроки Brexit после 31 октября, как того требуют британские парламентарии.

«Я бы предпочел лежать мертвым в канаве, чем просить об отсрочке Brexit», - заявил Джонсон, сообщает BBC.

Вместе с тем, он не стал отвечать, уйдет ли в отставку, если выход Британии из Евросоюза будет все же перенесен на более поздний срок, после 31 октября.

Джонсон, как и прежде, сообщил о готовности вывести Лондон из ЕС без соглашения, но лейбористы назвали блокировку данного плана своим приоритетом.

Во время своего выступления в полицейском учебном центре в Уэйкфилде премьер-министр повторил свой призыв к выборам, которые он хочет провести 15 октября.

Он настаивал, что это единственный способ заставить продвигаться дело по реализации Brexit.

Напомним, ранее Джонсон заявил, что Британия должна оставить Евросоюз до 31 октября, даже если придется сделать это без соглашения.

Британию не устраивает сумма компенсации за выход с ЕС.
ForUm

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