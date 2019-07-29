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Начиная с понедельника, 29 июля, специальный военный кабинет министров Великобритании будет собираться каждый день с целью обеспечения выхода страны из Евросоюза 31 октября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

«Кабинет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в понедельник проведет свое первое заседание на высоком уровне, и будет собираться каждый день, чтобы обеспечить выход страны из Европейского союза 31 октября», - говорится в сообщении.

Специальный военный кабинет, состоящий из шести старших министров, будет наблюдать за подготовкой к Brexit. Они будут встречаться по будням и выходным, пока страна не выйдет из ЕС.

Канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув возглавит заседания кабмина. По его словам, правительство активизирует подготовку к «жесткому» Brexit на случай, если ЕС не согласится возобновить переговоры: «Мы все еще надеемся, что они (лидеры ЕС - ред.) изменят свое мнение, но мы должны действовать исходя из предположения, что этого не произойдет… Ни одна сделка в настоящий момент не является реально перспективной, поэтому мы должны убедиться, что мы готовы», - сказал он.

Как сообщалось, ЕС категорически отклонил требование британского премьера Бориса Джонсона убрать из соглашения механизм backstop, призванный предотвратить установление строгой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Британия обязана выйти из состава Европейского союза 31 октября 2019 года.
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