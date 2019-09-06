Прокурор Киевской области сообщил о подозрении секретарю Бориспольского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины, то есть в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время досудебного расследования установлено, что указанный чиновник 29 августа текущего года в помещении Бориспольского городского совета Киевской области подошел к потерпевшему и без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц. После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить.

После достижения своей цели, вызвав пострадавшему мужчине видимые телесные повреждения, он прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия.

Таким образом, установлено наличие достаточных оснований для сообщения секретарю Бориспольского городского совета о подозрении в инкриминируемом преступлении.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал ForUm, Годунок напал на активиста Игоря Петровскиса 29 августа. Он признался, что дал оппоненту пощечину, при этом отрицает, что избил активиста.

Ярослав Годунок стал известен общественности после того, как президент Зеленский выгнал его из совещания. Перепалка между ними произошла во время обсуждения строительства больницы в городе. Годунок пожаловался, что раньше соучредителями Бориспольской больнице были город и район 50/50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета. В ответ президент напомнил секретарю горсовета о его криминальном прошлом и попросил покинуть зал, где проходило совещание.

Годунок в 2002 году был осужден Святошинским райсудом Киева до 5 лет за то, что как водитель машины «Беркута» (МВД) участвовал в квартирных кражах, но освободил от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения вреда.