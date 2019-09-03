Следователи полиции расследуют уголовное производство в отношении нападения секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка на общественного активиста в здании горсовета, открытое 29 августа по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

В ходе расследования указанного уголовного производства, допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения и проведения следственных экспериментов, следователь усматривает в действиях мужчины признаки хулиганских действий, в связи с чем вынес постановление о его переквалификации на преступление, предусмотренное ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас материалы указанного уголовного производства направлены в прокуратуру для изучения и согласования сообщение о подозрении правонарушителю.

Годунок напал на активиста Игоря Петровскиса 29 августа. Он признался, что дал оппоненту пощечину, при этом отрицает, что избил активиста.

Ярослав Годунок стал известен общественности после того, как президент Зеленский выгнал его из совещания. Перепалка между ними произошла во время обсуждения строительства больницы в городе. Годунок пожаловался, что раньше соучредителями Бориспольской больнице были город и район 50/50, а затем глава Бориспольской РГА Александр Туренко забрал у города больницу, и теперь больница не может финансироваться из городского бюджета. В ответ президент напомнил секретарю горсовета о его криминальном прошлом и попросил покинуть зал, где проходило совещание.

Годунок в 2002 году был осужден Святошинским райсудом Киева до 5 лет за то, что как водитель машины «Беркута» (МВД) участвовал в квартирных кражах, но освободил от отбывания наказания, установив испытательный срок на 3 года с учетом раскаяния и возмещения вреда.